Marocchino spaventa i passanti con una forbice: denunciato

La polizia di Foggia è intervenuta ieri in Piazza Giordano per segnalare un cittadino straniero che infastidiva i passanti, brandendo un coltello. L'uomo, un marocchino di 46 anni, era visibilmente ubriaco, e aveva nella tasca un paio di forbici con la lama di 15 cm. Sprovvisto di documento di riconoscimento è stato portato in Questura per ulteriori verifiche e denunciato per il possesso di arma impropria. Risultato poi clandestino e con precedenti penali, tra cui rapina e reati in materia di stupefacenti, è stato accompagnato in un centro d'accoglienza per l'espulsione.