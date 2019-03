Insulta cc poi finisce contro un palo: arrestato motociclista a S.Severo

I carabinieri di San Severo (Fg) hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un pregiudicato del posto, il 30enne Luigi Ermanno Bonaventura. Nella tarda serata di ieri i militari l'hanno intercettato mentre a bordo di una moto di grossa cilindrata si muoveva zigzagando in città, nel traffico della movida. I carabinieri gli hanno intimato di fermarsi, ma lui ha reagito sfidandoli, insultandoli e rivolgendo loro gesti oltraggiosi. Il ragazzo si è poi dileguato a 100km/h ed è finito contro un palo. Una volta bloccato, è stato arrestato: la moto è stata sequestrata perché senza assicurazione e lui è stato sanzionato per guida pericolosa. Al momento si trova ai domiciliari.