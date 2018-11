Mandorle e Moscato di Trani: ecco il gelato più buono della Puglia

Il gusto del gelato più buono e innovativo della Puglia? E’ quello del sannicandrese Costantino Montemitro della Gelateria “Delice” di San Nicandro Garganico. A colpi di dolcezza, Montemitro, ha battuto altri 20 gelatieri pugliesi al “Festival Challenge” che ha fatto tappa a Barletta. Il sannicandrese accede, così, alla Semifinale italiana in programma a marzo 2019 e può continuare il suo percorso per la selezione dei migliori gelatieri italiani che parteciperanno alla finale mondiale di Gelato Festival World Masters in programma nel 2021 (campionato mondiale).



“Mandorle e Moscato di Trani” è stato il gusto che ha presentato Costantino Montemitro ad una giuria qualificata composta da molti professionisti del settore. “Un gusto che rende omaggio alla Puglia e alle sue eccellenze” è stato il verdetto dei giudici.

“Già da piccolo ero nato con l’idea di diventare pasticcere gelatiere - dice Costantino Montemitro - passando del tempo ho maturato la mia concezione frequentando l’Istituto alberghiero di Termoli per poi iscrivermi alla Boscolo Etoile Accademy e frequentando il corso per diventare pasticcere e gelatiere. E’ un mio lavoro, ma è anche una mia grande passione. Spesso non dormo la notte per pensare cosa inventare di buono il giorno dopo.”



Per Costantino esperienze lavorative in tutta Italia e all’estero. Poi il grande salto nella sua professione con l’University del Maestro Carpigiani e il sogno di aprire una pasticceria-gelateria a San Nicandro. “La mia idea - rimarca ancora Costantino Montemitro - è quella di offrire ai clienti prodotti di qualità ma anche freschi e naturali. Si, cosi sposo l’idea di fare un gelato senza stabilizzanti o emulsionante e senza semilavorati con un processo fisico adottato da attrezzatura molto professionali e precise di gelateria del tutto naturale - spiega Costantino Montemitro - Da questa idea nasce il gusto “Mandorla e Moscato di Trani” proprio per eloggiare le nostre eccellenze pugliesi tra cui la mandorla e il moscato di Trani”. Questo gusto rappresenterà la tradizione della Puglia al “Gelato World Tour” e sarà la chiave di accesso automatica per accedere alle tappe ufficiali di Gelato Festival nel percorso verso la World Masters del 2021. E dai prossimi giorni il gusto ““Mandorle e Moscato di Trani” sarà presente presso la Gelateria “Delice” di San Nicandro.