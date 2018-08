Vandali a San Giovanni Rotondo, danneggiata fontana installata poche settimane fa

«Possiamo impegnarci per rendere più bella la nostra città, ma contro i vandali abbiamo pochi antidoti. C'è una mano ignota, bruta e incivile, che si diverte a distruggere, divellere, affossare ogni tentativo di rendere più vivibile la nostra città e più accoglienti gli spazi pubblici». Così il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla, commenta l’atto vandalico compiuto dai danni della fontana posizionata, solo poche settimane fa, all’interno del Parco del Papa.

«Chiederemo alle forze dell’ordine di fare piena luce sull'accaduto, ma esiste un fronte sul quale siamo chiamati a combattere per arginare i vandalismi. Lo faremo - dice - organizzando, anche con gli istituti scolastici cittadini, progetti di educazione civica, per stemperare intemperanze e bullismi da periferia che offrono una immagine distorta della nostra comunità e che puntano ad avvilire lo spirito di partecipazione alla vita cittadina»