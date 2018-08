Stalking, uomo arrestato per fatti compiuti 10 anni fa

I carabinieri della Tenenza di Vieste hanno arrestato Giovanni La Torre, 51 anni, garganico già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione per fatti di 10 anni fa. «L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri e condotto in carcere a Foggia» si legge nella nota stampa del comando provinciale di Foggia dell’Arma «su provvedimento emesso dalla Procura Generale di Bari. Il provvedimento fa riferimento ad una serie di condotte persecutorie messe in atto dall’uomo a Vieste nei confronti di una donna nel 2008 e 2009. Minacce, danneggiamenti, appostamenti, percosse ed altro, tutti reati che all’epoca erano stati perseguiti singolarmente ma che oggi, grazie alla nuova normativa, sono contemplati nell’aricolo. 612 bis del codice penale come “atti persecutori”, ossia stalking».