Fiera del Levante, masterclass e degustazioni: apre padiglione

Anche cibo, agricoltura e pesca all’84/a edizione della Fiera del Levante di Bari. La «Puglia Soul Food», nel padiglione 18, apre le porte al pubblico per far conoscere le politiche regionali di valorizzazione del mondo agricolo e della pesca, delle risorse naturali e delle e delle eccellenze enogastronomiche pugliesi di produttori locali. Tante le attività, tra convegni, degustazioni e incontri, coordinate dal Ddpartimento Agricoltura e organizzate in collaborazione con associazioni agricole, consorzi di settore e con 26 aziende espositrici di prodotti tipici dell’enogastronomia a marchio Puglia. Inoltre, per la prima volta nel padiglione 20 una vetrina espositiva tutta dedicata al vino. È Be Wine, il Salone Mediterraneo dei vini, organizzato dalla Regione Puglia e la Nuova Fiera del Levante: 31 produttori vinicoli pugliesi racconteranno attraverso i loro vini, con degustazioni e masterclass, il lavoro quotidiano per essere eccellenti in Italia e nel mondo. Una «Enoteca dei vini del Mediterraneo" curata dei Ais Puglia, coinvolgerà inoltre appassionati, esperti e wine lover, con degustazioni, workshop e incontri con i buyer. In programma, nel corso della settimana fieristica, percorsi esperienziali e sensoriali, di tipo pratico e divulgativo, come i corsi di sfilettatura del pesce. Ogni giorno sessioni dedicate al pesce e alle ricette, alle qualità e proprietà nutrizionali, con approfondimenti sulla tracciabilità e su come saper riconoscere e scegliere prodotti freschi e locali.