Sassoli, rilasciare subito Kolesnikova e Znak

BRUXELLES - "Condanniamo con la massima fermezza il verdetto contro gli attivisti bielorussi Maria Kolesnikova e Maxim Znak. Non sarà mai un crimine difendere la libertà e la democrazia". Così via Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in reazione alla notizia della condanna dei due oppositori bielorussi. "Il Parlamento europeo chiede il loro immediato rilascio e continuerà a sostenere l'opposizione in Bielorussia", conclude Sassoli.