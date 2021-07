L'Ema avvia la procedura di valutazione del vaccino Sanofi

BRUXELLES, 20 LUG - Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha avviato una procedura di valutazione per Vidprevtyn, un vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Sanofi Pasteur. La decisione del Chmp si basa sui risultati preliminari degli studi di laboratorio (dati non clinici) e dei primi studi clinici negli adulti, i quali suggeriscono che il vaccino innesca la produzione di anticorpi che colpiscono Sars-CoV-2, il virus che causa il COVID-19 e può aiutare a proteggere dalla malattia. L'Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi.

"Importante notizia sui vaccini Covid-19 grazie all'Ema che ha iniziato la procedura di valutazione del vaccino di Sanofi Pasteur". Lo scrive su Twitter la commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides. "Se si dimostrerà sicuro ed efficace allora allargherà l'attuale portafoglio di vaccini dell'Ue mentre continuiamo a combattere la pandemia", aggiunge.la commissaria.