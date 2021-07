Sassoli: abbiamo fatto tanto, il Green pass va usato

BRUXELLES - "Abbiamo fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il Green Pass va usato". Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a margine della cerimonia di consegna della laurea in memoria di Antonio Megalizzi. Sassoli ha sottolineato di aver affrontato proprio ieri il tema in un incontro a Bruxelles con la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. "Ogni Paese si deve concentrare per utilizzare al meglio questo strumento, procedendo in modo ordinato alla riapertura di tutti i settori, dalla cultura al turismo"