Ue presenterà strategia di sostegno 'ad hoc' per aree rurali

BRUXELLES - "La visione a lungo termine per le aree rurali" che verrà presentata dalla Commissione Ue alla fine del mese, servirà ad offrire più opportunità e delle soluzioni mirate per tali aree, poiché occorre "evitare riprese asimmetriche e garantire che tutti i territori europei abbiano gli strumenti per riprendersi dalla pandemia". Così la vicepresidente dell'Esecutivo Ue, Dubravka Suica, intervenendo ad un evento sulla transizione e la trasformazione delle aree rurali organizzato nell'ambito della settimana ESPON a Lisbona dal programma di cooperazione Ue specializzato in analisi delle politiche regionali, in collaborazione con la presidenza portoghese.

La vicepresidente ha sottolineato la necessità di sfruttare le opportunità emergenti dalla transizione verde e digitale Ue insieme alle lezioni della pandemia. "Questo - ha aggiunto Suica - ci aiuterà ad identificare gli strumenti per una migliore la qualità della vita nelle aree rurali, raggiungere uno sviluppo territoriale bilanciato e stimolare la crescita economica in queste zone". In particolare, secondo la vicepresidente, l'impiego di nuove tecnologie contribuirà ad elaborare una "nuova prospettiva di crescita" nelle aree rurali che vada "oltre l'agricoltura, l'allevamento e la silvicoltura", a beneficio del settore manifatturiero e dei servizi.