Collective e Corpus Christi in lizza per premio cinematografico Lux

BRUXELLES - Saranno il documentario romeno Collective, ed il film polacco Corpus Christi a sfidarsi come finalisti per il premio cinematografico Lux, promosso dal Parlamento europeo e la European Film Academy, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Da quest'anno a decidere quale sarà il miglior film europeo, sarà per metà il voto del pubblico e per metà il parere degli eurodeputati. "Una scelta che ribadisce ancora una volta la funzione ultima del cinema, ossia quella di ponte di dialogo tra la politica e i cittadini, tra il pubblico e le istituzioni", spiega Carlo Corazza, il direttore dell'Ufficio per l'Italia dell'Europarlamento, durante la presentazione del premio. I due film, un documentario sui giochi di potere tra Stato e grandi capitali all'interno della Romania contemporanea e la storia di un aspirante sacerdote finito dietro le sbarre in Polonia, saranno visibili sulla piattaforma online MyMovies sino al 9 giugno.

La pellicola che avrà ricevuto il punteggio più elevato dal pubblico e dai deputati del Parlamento europeo, con una ponderazione per ciascun gruppo del 50%, sarà annunciata come vincitrice durante la cerimonia di premiazione che si terrà durante la plenaria del Pe.