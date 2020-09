Migranti: Ue, incontro von der Leyen 3 premier Visegrad buono

BRUXELLES - "La riunione della presidente Ursula von der Leyen di stamani con i premier ungherese Viktor Orban, ceco Andrej Babis e polacco Mateusz Morawiecki è stata fruttuosa. Hanno discusso di vari temi, tra cui la migrazione e lo stato di diritto". In particolare, sulla migrazione "sono state sollevate delle questioni. Anche altri Paesi le solleveranno, come ha fatto ieri anche il premier spagnolo". Così la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant. Spinant ha auspicato che attraverso le discussioni si possa arrivare ad un compromesso, ricordando che la presidenza di turno tedesca ha annunciato un cronoprogramma "ambizioso, per avanzare in modo rapido".

"La riforma dell'asilo proposta da Bruxelles non è una svolta". Lo ha detto il presidente ungherese Viktor Orban, affermando che nonostante diversi elementi di novità "l'approccio di base è rimasto inalterato". Orban ha ribadito la posizione dell'Ungheria, contraria all'immigrazione.