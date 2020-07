Lavoro: Schmit a CdR, Fse diventa realtà nelle regioni

BRUXELLES - "È nelle regioni dell'Ue che le nostre politiche sono attuate, ed è nelle regioni che il Fondo sociale europeo diventa una realtà in atto. Dobbiamo lavorare insieme per attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali e per utilizzarlo come una bussola per la ripresa dall'impatto socio-economico della pandemia di Coronavirus". Così il commissario Ue per il Lavoro, Nicolas Schmit, durante il dibattito nella commissione per la Politica sociale (Sedec) del Comitato europeo delle Regioni (CdR).

Nel corso della discussione, Schmit ha anche assicurato che la Commissione monitorerà la situazione "inaccettabile" in cui si trovano i lavoratori stagionali dell'Ue. Il dibattito con Schmit è stato un'occasione, per la commissione Sedec, di discutere un'opinione - ancora non adottata - che sottolinea l'unione tra l'agenda sociale dell'Ue, il Green deal, la transizione digitale e l'invito a investire di più sui giovani, l'educazione e la formazione.