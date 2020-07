Giornata mondiale dell'Ambiente: Sassoli, sul Green Deal non arretriamo

BRUXELLES - "Siamo sull'orlo di un disastro climatico. Anche nei tempi drammatici in cui viviamo, le enormi sfide ambientali che affrontiamo devono essere al centro della nostra azione politica. Non possiamo tornare indietro sugli obiettivi e le ambizioni del Green Deal" dell'Ue. Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.

"La nostra ripresa dal Covid-19 sarà ancorata alle nostre ambizioni green - rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutrale entro il 2050. È il tempo della natura". Così in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, sottolineando che "una società premurosa" è una società che "si prende cura delle persone e dell'ambiente".