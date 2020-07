Coronavirus: sito web 'Re-open Ue' per rilancio turismo

BRUXELLES - La Commissione europea lancia oggi "Re-open EU", una piattaforma web con informazioni certe per un rilancio del turismo sicuro nell'Ue, nel periodo post-Covid. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale su frontiere, mezzi di trasporto, restrizioni sui viaggi, misure di sicurezza e salute pubblica come l'allontanamento fisico o l'uso di mascherine protettive, permettendo cosi' una pianificazione certa. La disponibilità delle informazioni dipende tuttavia dagli Stati membri.

Poiché la libera circolazione e i viaggi transfrontalieri sono fondamentali per il turismo, per ciascuno Stato membro dell'Ue sarà disponibile una mappa interattiva che offre aggiornamenti sulle misure nazionali e consulenza per i visitatori. Gli europei saranno così in grado di consultare le informazioni specifiche per Paese.