Coronavirus: Ue presenterà proposta sul Recovery fund il 27

BRUXELLES - "La Commissione europea presenterà mercoledì prossimo la proposta a cui sta lavorando" sul bilancio Ue 2021-2027, che includerà il nuovo 'Recovery instrument' (Strumento per la ripresa), il nome con cui Bruxelles vuole ribattezzare lo strumento noto finora come Recovery fund. Lo ha confermato il portavoce dell'esecutivo europeo, Eric Mamer, che ha ricordato le dichiarazioni della presidente Von der Leyen sulla necessità di mobilitare "migliaia di miliardi" di euro in investimenti.

"La presidente è in contatto costante con i presidenti del Consiglio Ue e del Parlamento europeo", ha sottolineato Mamer, e, come ha dichiarato settimana scorsa durante la Plenaria del Pe, confida che l'Eurocamera "possa svolgere appieno il suo ruolo democratico determinando i programmi in cui siano usati i fondi raccolti attraverso il Recovery instrument".