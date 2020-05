Sassoli a istituzioni Ue, siate coraggiosi sul Recovery plan

BRUXELLES - "Ora è il momento di essere coraggiosi e ambiziosi con le azioni sostenute dal bilancio dell'Ue. Il Parlamento vuole essere protagonista in questo processo insieme alle altre istituzioni e contribuire a renderlo il miglior strumento possibile per aiutare l'economia europea e i suoi cittadini. È urgente trovare un accordo sul Piano di ripresa e sul prossimo bilancio pluriennale". Così il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, dopo l'incontro con il Gruppo di Contatto dell'Mff dell'Europarlamento.

"I deputati avevano già fissato obiettivi ambiziosi prima della crisi attuale. Non è il momento di abbassare le nostre ambizioni e di accontentarci di un piano e di un bilancio che non siano all'altezza delle sfide che ci attendono", aggiunge Sassoli, precisando che "come autorità di bilancio, il Parlamento deve essere coinvolto nell'elaborazione del Piano di ripresa". Secondo Sassoli, "i parlamentari hanno il diritto di intervenire su dove vengono investiti i fondi, poiché si battono per i cittadini e per il bene comune". "Il Parlamento non è una buca delle lettere", sottolinea, "ma sia protagonista".