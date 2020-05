Gli studenti italiani dialogano con l'Ue per Festa dell’Europa

Celebrare la Festa dell’Europa con gli studenti italiani, dando la possibilità di confrontarsi direttamente con il lavoro nelle istituzioni europee. È il senso della live chat “Festa dell’Europa. Scuole d’Italia, percorsi d’Europa”, che inizierà domani alle 11 e che sarà trasmessa anche da ANSA Europa. L’iniziativa è un’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali compiute dalla dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, considerata il punto di inizio del processo d’integrazione, ma soprattutto per dialogare con gli eurodeputati e conoscere più da vicino il lavoro nelle istituzioni Ue.

A organizzare l’iniziativa, a settant’anni dalla dichiarazione Schuman, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione Ue, il Dipartimento per le Politiche europee e il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Skuola.net. A partecipare, collegati in streaming, centinaia di studenti da tutta Italia delle scuole secondarie di secondo grado coinvolte nei rispettivi percorsi di formazione europei, tra cui gli istituti scolastici che partecipano ai programmi “European Parliament Ambassador School - EPAS”, “Europa = Noi” e “A Scuola di OpenCoesione”. Alla videoconferenza parteciperanno tra gli altri il presidente della commissione per gli Affari costituzionali (Afco) e della Conferenza dei presidenti delle commissioni del Parlamento Ue, Antonio Tajani; il capodelegazione Pd all'Europarlamento, Brando Benifei; il capodelegazione di Italia Viva all’Eurocamera, Nicola Danti; il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Ue, Carlo Fidanza; la capodelegazione del M5s all’Europarlamento, Tiziana Beghin. Ospiti d'eccezione gli artisti Stefano Fresi e Cristiana Polegri, mentre a moderare l'evento saranno la giornalista e conduttrice Rai Metis Di Meo, e il direttore e co-founder di Skuola.net Daniele Grassucci.