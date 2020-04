Commissione Ue, Recovery plan avrà strumento per la ripresa

BRUXELLES - La Commissione Ue ha avuto oggi un primo "dibattito orientativo" sul Recovery plan e il bilancio Ue, che deve comprendere "uno strumento di emergenza per la ripresa che aumenti temporaneamente la capacità di fuoco del bilancio, incrementando l'headroom (differenza tra spese e impegni, ndr) del bilancio Ue e che vada sui mercati per finanziare gli Stati membri attraverso il bilancio Ue, oltre al quadro 2021-2027": lo ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, Vera Jourova. Il nuovo strumento "deve trovare un equilibrio appropriato tra prestiti e sovvenzioni, e deve dare sostegno anche prima che il bilancio 2021-2027 sia in funzione", ha aggiunto.