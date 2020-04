L'Italia chiede assistenza al fondo di solidarietà Ue

BRUXELLES - L'Italia ha presentato una richiesta al Fondo di solidarietà europeo per il sostegno, per la pandemia da coronavirus. Lo annuncia un portavoce della Commissione Ue. A marzo l'Esecutivo comunitario aveva cambiato il mandato per ampliare lo scopo degli aiuti anche alle questioni che riguardano l'emergenza sanitaria. La Commissione Ue attende ulteriori domande e dal 24 giugno le valuterà come un pacchetto, per poi presentare gli aiuti finanziari al Parlamento e al Consiglio europeo.

L'Italia è il primo Paese a presentare domanda di aiuto finanziario al Fondo di solidarietà dell'Ue. Nella sua lettera Roma annuncia che i dettagli sulla richiesta di assistenza arriveranno nelle prossime settimane, spiega il portavoce. Il mandato del Fondo di solidarietà europeo, di solito dedicato all'assistenza in caso di disastri naturali, è stato ampliato per aiutare a finanziare le spese per aiuti sanitari. Le domande degli Stati membri possono essere presentate fino al 24 giugno, e la Commissione europea si "prenderà il tempo per un'analisi accurata" e per "fare in modo che la distribuzione degli aiuti" sia equilibrata. I tempi del finanziamento "realisticamente" sono dopo l'estate.