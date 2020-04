Cosa fa l'Ue per rispondere al Coronavirus?

Bruxelles - Dalla sospensione del Patto di Stabilità alla risposta della Bce con il nuovo programma d'acquisto di titoli di Stato (Pepp), passando per la flessibilità sugli aiuti di Stato e il sostegno alle Pmi. Le istituzioni Ue stanno mettendo in campo un pacchetto di misure per sostenere l'economia europea in ginocchio a causa del coronavirus.

Ecco cosa sta facendo l'Ue: