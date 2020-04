Sassoli, soluzione a crisi è un'Unione più forte per tutti

BRUXELLES - E' nell'interesse di tutti "avere istituzioni europee nella piena capacità di sviluppare un piano per la ricostruzione. Gli strumenti sono sul tavolo, aspetteremo le conclusioni del'Eurogruppo che presenterà un ventaglio di proposte e naturalmente sono convinto che da parte di tutti i governi ci sarà la possibilità di trovare una buona soluzione. Ma la soluzione è nel rafforzamento di una Unione che sia al servizio di tutti i Paesi e di tutti i cittadini. Possiamo farlo". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervistato dalla televisione tedesca Ard.

"Se non facessimo questo - ha detto ancora Sassoli - potremo essere tutti esposti alla legge del più forte. Perché da questa situazione o ne usciamo insieme oppure sarà molto difficile resistere alle tentazioni di chi sarà più forte e vorrà condizionare lo spazio europeo. Noi questo non dobbiamo permetterlo. Quando ci sono le gravi crisi qualcuno diventa più forte e non vorremmo che i modelli fuori dallo spazio europeo condizionassero la nostra vita. Noi dobbiamo uscire da questa situazione insieme. Deve essere primavera per tutti" ha poi concluso Sassoli pronunciando questa frase in tedesco.