Charles Michel agli italiani, 'siete i nostri eroi, grazie'

BRUXELLES - "Siete i nostri eroi! Grazie". Questo il tweet postato in italiano e in inglese dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il tweet è corredato da una serie di fotografie che mostrano l'impegno del personale medico e delle forze dell'ordine italiane nel combattere l'emergenza coronavirus. Siete i nostri eroi! Grazie. You are our heroes! Thank you.#StrongerTogether #COVID19 pic.twitter.com/n4xtxqDmrW — Charles Michel (@eucopresident) March 19, 2020

BRUXELLES - "Siete i nostri eroi! Grazie". Questo il tweet postato in italiano e in inglese dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il tweet è corredato da una serie di fotografie che mostrano l'impegno del personale medico e delle forze dell'ordine italiane nel combattere l'emergenza coronavirus.

Siete i nostri eroi! Grazie. You are our heroes! Thank you.#StrongerTogether #COVID19 pic.twitter.com/n4xtxqDmrW