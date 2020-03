Bce: alza Qe, 120 miliardi di euro per il 2020

ROMA - La Bce ha deciso di ampliare il programma di quantitative easing, con un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno, "garantendo un forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore privato". Lo annuncia la Bce spiegando che "in combinazione con l'attuale programma di acquisto di attività ciò sosterrà condizioni di finanziamento favorevoli per l'economia reale in tempi di maggiore incertezza.".

La Bce userà "tutta la flessibilità prevista dalla cornice del programma di acquisti di titoli", ossia il Qe: lo ha detto la presidente Christine Lagarde, notando che c'è un'enfasi sugli acquisti di titoli societari.