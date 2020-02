Coronavirus: Ue avvia analisi su impatto economico

BRUXELLES - La Commissione Ue coordinerà un'analisi a livello Ue degli effetti dell'epidemia di Coronavirus sull'industria e sulle imprese europee, con i risultati che dovrebbero arrivare tra un mese. Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue.

"L'impatto sul turismo e sul trasporto aereo è già sentito, e questo è solo l'inizio", ha affermato il commissario al mercato interno Thierry Breton.

"Non vi è alcuna trasmissione di coronavirus tramite alimenti, pertanto misure" restrittive sul commercio "di prodotti alimentari non sarebbero giustificate", hanno riferito fonti della Commissione europea sui casi segnalati di difficoltà di esportazione dei prodotti alimentari bloccati da importatori di altri Paesi Ue, che chiedevano un certificato 'Coronavirus free', come denunciato da Assolombarda e da Confagri. Al momento "alla Commissione non è stato notificato nulla dagli operatori né dalle autorità italiane, ma non vi è alcun report sulla trasmissione tramite alimenti, pertanto le misure sui prodotti alimentari non sarebbero giustificate".

Nel frattempo è stato convocato un incontro dei ministri della Salute dell'Ue, che si riuniranno in via straordinaria venerdì 6 marzo sulle misure per combattere il coronavirus. Lo ha annunciato un portavoce del Consiglio.