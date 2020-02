Greco Tzitzikostas è nuovo presidente Comitato Ue Regioni

BRUXELLES - Il greco Apostolos Tzitzikostas, governatore della regione greca della Macedonia centrale, è il nuovo presidente del Comitato europeo delle Regioni (CdR). Eletto dall'aula per acclamazione, il membro del Partito popolare europeo guiderà l'istituzione per due anni e mezzo, prima di passare il testimone al suo primo vicepresidente, il governatore delle isole Azzorre Vasco Cordeiro (Pse). "La priorità del nostro mandato è molto chiara: portare l'Unione europea più vicina ai cittadini - ha dichiarato Tzitzikostas - l'Europa bidimensionale con Bruxelles da una parte e i governi nazionali dall'altra ha fallito. Ora è il momento di andare verso un nuovo modello fatto di tre dimensioni", che includa anche i governi locali e regionali, "la revisione dei trattati Ue non deve essere un tabù". "La Brexit ha segnato un punto di svolta e deve essere una sveglia per l'Unione europea - ha continuato il neopresidente - perché manca un legame fra l'Europa e i suoi cittadini, fra l'Europa e le sue comunità locali. Lavoreremo per colmare questo divario". Riguardo ai negoziati in corso sul bilancio dell'Ue 2021-2027, su cui le posizioni degli Stati sono ancora molto distanti, Tzitzikostas ha sottolineato che il CdR "non può accettare un compromesso che tagli le misure che fanno la differenza nella vita quotidiana dei cittadini, come la politica di coesione. Questo darebbe anche più potere agli euroscettici e ai populisti".