Agea: Psr, 12 programmi su 13 superano obiettivo spesa

ROMA - Sono 12 i Programmi di sviluppo rurale (Psr), sui 13 delle Regioni per le quali Agea svolge funzioni di organismo pagatore, che hanno superato l'obiettivo di spesa al 31 dicembre 2019 necessario per evitare penalizzazioni da parte della Commissione europea. A darne notizia è la stessa Agenzia per le erogazioni in agricoltura comunicando che "a seguito dell'ultimo decreto di pagamento autorizzato da Agea risulta contabilizzata una spesa pubblica superiore a quella necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo pari a 414,6 milioni di euro".

"La Puglia - spiegano i tecnici dell'Agenzia - è la regione che non ha raggiunto il proprio obiettivo, avendo realizzato una spesa di circa 142 milioni di euro (86 milioni di euro di quota Feasr) inferiore alla soglia minima necessaria per evitare il disimpegno".

E' sottolineato inoltre che dall'inizio della programmazione al 31 dicembre 2019 Agea ha erogato, sempre con riferimento ai 13 Programmi regionali e al Programma nazionale, più di cinque miliardi di euro di risorse pubbliche a favore di 580.000 agricoltori e aziende agricole.

Nell'anno 2019 le risorse erogate sono state pari a circa 1,9 miliardi di euro, in favore di 180.000 beneficiari. Nel mese di dicembre 2019 sono stati erogati oltre 600 milioni di euro di risorse pubbliche, pari al 36% di quanto erogato negli undici mesi precedenti.

Nel 2019, per il Programma nazionale di sviluppo rurale sono stati realizzati pagamenti a 56.829 beneficiari, per un importo complessivo pari a 349 milioni di euro.

E' comunicato infine che in relazione agli aiuti diretti, nel mese di dicembre, è stato dato avvio al pagamento dei saldi della domanda unica 2019 che hanno interessato oltre 135 mila beneficiari per 291 milioni di euro di aiuti erogati alle aziende agricole.