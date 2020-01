Eurozona: prezzi produzione industriale, +0,2% a novembre

BRUXELLES - I prezzi della produzione industriale sono saliti dello 0,2% nella zona euro e dello 0,1% nella Ue-28 a novembre. Lo comunica Eurostat. A ottobre il dato era rimasto stabile sia nella Ue-19 che nell'intera Unione. I maggiori aumenti rispetto a ottobre sono stati osservati in Grecia (+3,4%), Francia (+1,1%) e Svezia (+0,9%). In Italia i prezzi sono saliti dello 0,2% dopo essere rimasti stabili a ottobre. Rispetto a novembre del 2018, il dato europeo resta ancora negativo con un calo dell'1,4% nell'Eurozona e dell'1% nella Ue-28. I dati peggiori si registrano in Danimarca (-4,8%), Italia (-3,6%) e Belgio (-3,2%).