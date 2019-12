Premio Sakharov a uiguro Tohti in carcere, lo ritira figlia

STRASBURGO - Il Parlamento Ue ha conferito il premio Sakharov 2019 per la libertà di pensiero a Ilham Tohti, intellettuale uiguro condannato all'ergastolo dalle autorità cinesi per la sua lotta a difesa dei diritti della minoranza musulmana nella regione dello Xinjiang. "Il Parlamento Ue chiede la sua liberazione immediata e incondizionata", ha detto il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, che ha consegnato il premio alla figlia di Ilham Tohti, Jewher Ilham. "La sua lotta e tutte le sofferenze che ha subito - ha sottolineato Sassoli - ci ricordano che dobbiamo lottare per la libertà di pensiero". Jewher Ilham, visibilmente emozionata, ha ringraziato l'Europarlamento, ed è stata applaudita dall'emiciclo, mentre con il presidente Sassoli si sono scambiati una calorosa stretta di mano.