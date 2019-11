Manovra: ok Ue, ma resta rischio non rispetto Patto

BRUXELLES - Via libera della Commissione Ue alla manovra italiana 2020, nonostante per Bruxelles "pone rischi di non rispetto del Patto di stabilità", ovvero potrebbe portare "ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell'obiettivo di medio termine". Inoltre persiste il rischio di "non rispetto del benchmark di riduzione del debito", così come per Belgio, Spagna e Francia, scrive Bruxelles nella sua opinione. La Commissione Ue tornerà a valutare i conti pubblici in primavera.

I governi Ue "con spazio fiscale dovrebbero essere pronti a continuare a utilizzarlo" per stimolare la crescita. Lo scrive la Commissione Ue nelle sue opinioni economiche. Bruxelles esprime preoccupazione per "la mancanza di consolidamento nei Paesi con problemi di sostenibilità", notando che "le politiche fiscali nell'Eurozona continuano a essere non sufficientemente differenziate".