Ue, via all'ammasso privato per l'olio d'oliva

BRUXELLES - L'Ue ha dato il via all'ammasso privato per l'olio d'oliva vergine, extravergine e lampante. L'importo dell'aiuto sarà fissato mediante gara e le prime offerte potranno essere presentate dal 21 al 26 novembre, con altre occasioni programmate a dicembre, gennaio e febbraio. La quantità minima di ogni offerta dovrà essere di 50 tonnellate. Le offerte possono essere presentate esclusivamente in Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia. La misura si è resa necessaria soprattutto per la situazione di mercato degli oli vergini in Spagna e Portogallo. Gli stock Ue sono molto elevati, spiega la Commissione europea, stimati a 859 mila tonnellate per il 2018/19 (di cui l'88% in Spagna), con prezzi alla produzione più bassi fino al 33% rispetto alla media. All'aiuto, con contratti che coprono un periodo di 180 giorni, saranno ammessi anche oli vergini già all'ammasso.