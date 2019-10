Consumatori Ue, controlli nell'alimentare calano in tutta Europa

BRUXELLES - In tutta Europa diminuiscono ispezioni e controlli nel settore alimentare e le risorse che le autorità nazionali vi dedicano. E' la denuncia della Beuc, l'organizzazione che rappresenta le associazioni di consumatori di tutta Europa. A poche settimane dall'entrata in vigore delle nuove norme Ue sui controlli ufficiali, il 14 dicembre, Beuc ha pubblicato il rapporto 'Keeping food in check', analizzando i dati disponibili in dodici Paesi Ue. Per quanto riguarda l'Italia, il documento sottolinea che su un totale stabile di impianti aperti, il numero degli impianti ispezionati è calato dai 470mila nel 2008 a circa 176mila nel 2017.