Migranti: +16% dal Mediterraneo centrale a settembre

BRUXELLES - Il numero di migranti che hanno attraversato il Mediterraneo centrale a settembre si è attestato a 2.280, il 16% in più rispetto al mese precedente. Lo rende noto Frontex precisando che il totale dei primi 9 mesi è comunque stato di 9.700, meno della metà rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sulla rotta del Mediterraneo orientale nei primi nove mesi del 2019 c'è stato invece un aumento dell'80%. Complessivamente gli arrivi in Europa nel periodo gennaio-settembre sono stati il 19% in meno rispetto al 2018.