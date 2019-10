Nomine Ue, von der Leyen in contatto con Ungheria e Romania

BRUXELLES - "Il processo per proporre dei nuovi candidati commissari da parte della Romania e dell'Ungheria è in corso. La presidente designata Ursula von der Leyen parla con i due governi ed è in contatto costante con loro". Così la portavoce della Commissione europea Mina Andreeva a chi le chiedeva ragguagli dopo la bocciatura da parte del Parlamento europeo dei due candidati designati da Bucarest e da Budapest. "Spetta ai due governi fare delle proposte, non c'è un calendario preciso", ha aggiunto.