Boom di tirocini alla Commissione Ue, 950 giovani vincitori

BRUXELLES - E' boom di tirocinanti alla Commissione europea: con 950 vincitori del programma 'Blue Book', i giovani accolti il 1 ottobre a Bruxelles per un periodo di cinque mesi nelle diverse direzioni generali dell'esecutivo Ue hanno raggiunto un numero record, in media 300 in più rispetto agli anni precedenti. Lo ha reso noto la stessa Commissione Ue. Nella selezione per il periodo che va dal 1 ottobre 2019 al 29 febbraio 2020, i candidati provenienti dall'Europa e dal resto del mondo sono stati 8.682 a fronte dei 950 posti disponibili. Le domande più numerose sono arrivate dall'Italia (1.498), seguita da Spagna (667) e Grecia (642). Il dato italiano è addirittura aumentato per il bando per la prima sessione del 2020 (marzo-luglio), da poco chiuso: 1.840 le candidature dei giovani italiani ricevute dalla Commissione Ue. Le iscrizioni per la prossima sessione disponibile (dal 1 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021) si apriranno a gennaio.