Maltempo: dal Parlamento europeo 277 milioni all'Italia

STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha approvato uno stanziamento di oltre 293 milioni di euro in aiuti dal Fondo di solidarietà Ue, in seguito agli eventi meteorologici estremi del 2018 in Italia, Austria e Romania. La maggior parte dello stanziamento, 277 milioni, andrà proprio all'Italia e i fondi dovranno essere utilizzati per la ricostruzione nelle regioni colpite. Nell'autunno del 2018 quasi tutte le regioni italiane sono state interessate da forti piogge, venti, inondazioni e frane, con diversi morti e danni materiali.