Migranti: Ue coordina ripartizione per la Alan Kurdi

BRUXELLES - La Commissione europea sta coordinando la ripartizione dei migranti della Alan Kurdi, al momento al largo di Malta, sulla base di una richiesta arrivata nel fine settimana. Un numero di Stati membri si è già impegnato in modo costruttivo per l'accoglienza. Lo annuncia la portavoce della Commissione europea per la Migrazione Natasha Bertaud. Nessun coordinamento è stato invece richiesto per il caso della Ocean Viking.