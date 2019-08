Brexit: Juncker a Johnson, se sarà 'no deal' sarà scelta Gb

BRUXELLES - "Una Brexit senza accordo sarà una scelta del Regno Unito, e non dell'Unione europea". E' uno dei concetti che il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha affermato nella sua telefonata di oggi pomeriggio col premier britannico Boris Johnson, ribadendo il pieno impegno ad evitare tale scenario. Si legge in una nota dell'esecutivo comunitario. Juncker ha ricordato "la sua volontà a lavorare in modo costruttivo con Johnson e a guardare a qualsiasi proposta concreta avanzi, purché compatibile con l'Accordo di divorzio" già siglato. Il presidente della Commissione europea ha anche evidenziato che "il sostegno dei 27 per l'Irlanda e saldo e che l'Ue continuerà ad essere molto attenta agli interessi dell'Irlanda".