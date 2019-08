Ue: Belgio indica il liberale Reynders per la Commissione

BRUXELLES - Il Belgio ha indicato l'ex ministro degli Esteri Didier Reynders (Liberale) come suo candidato alla Commissione europea. Oggi scade il termine previsto dall'Unione per le proposte dei Paesi al presidente eletto Ursula von der Leyen, per il prossimo Esecutivo europeo: 24 Paesi su 27 hanno reso nota la propria scelta. All'appello mancano Italia, Francia e Romania.