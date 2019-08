Amazzonia: l'Ue difende il trattato con il Mercosur

BRUXELLES - L'accordo Ue-Mercosur offre "un modo per ancorare il Brasile all'accordo di Parigi sul clima". Lo ribadiscono fonti della Commissione Ue dopo la dura presa di posizione del presidente francese Emmanuel Macron contro il trattato commerciale tra Ue e Paesi latinoamericani raggiunto dopo 20 anni di negoziati. L'esecutivo comunitario difende l'intesa come un modo "per spingere il Brasile e altri a rispettare gli impegni presi insieme nell'accordo di Parigi e a lavorare insieme su altre questioni ambientali".

"Al momento - ricordano da Bruxelles - le parti stanno eseguendo una revisione legale del testo dell'accordo, quindi la Commissione lo tradurrà in tutte le lingue ufficiali dell'Ue e lo presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo. Tutti gli Stati membri avranno l'opportunità di esprimere pienamente la loro opinione, come hanno fatto durante l'intero processo di negoziazione".