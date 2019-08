Merkel a Johnson, pronti a una Brexit senza accordo

BERLINO - "Valuteremmo ovviamente in maniera positiva un'uscita negoziata della Gran Bretagna dall'Unione europea ma abbiamo sempre detto che siamo anche preparati se non c'è quest'uscita negoziata" e "ci prepariamo a ciò": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa congiunta tenuta a Berlino prima di un incontro bilaterale con il premier britannico Boris Johnson. La cancelliera ha affermato che, sebbene si sia sempre detto che si troverà una soluzione per eliminare il backstop "probabilmente nei prossimi due anni, si può forse trovarla nei prossimi 30 giorni, perché no?". "Dobbiamo sforzarci" affinché si trovi, ha aggiunto. "Ma ciò presuppone" che "ci sia chiaro quale aspetto dovrebbero avere i rapporti futuri dell'Unione europea con la Gran Bretagna", un tema dei colloqui di stasera, ha detto ancora Merkel.

"Non possiamo accettare" che l'accordo sulla Brexit "rimanga così", includendo il "backstop" sul confine irlandese che invece "deve essere cancellato", ha dichiarato dal canto suo il premier britannico Johnson.