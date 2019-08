Portavoce Ue, non sappiamo di contatti fra Juncker e l'Italia

BRUXELLES - "Non sono al corrente di contatti particolari tra il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e le autorità italiane". Così la portavoce della Commissione Natasha Bertaud ha risposto ad una domanda, ribadendo di non avere "commenti da fare sugli sviluppi di politica interna degli Stati membri".

Juncker è in convalescenza dopo un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea, e non parteciperà al G7 di Biarritz. "Il presidente sta recuperando bene - ha affermato la portavoce - e torneremo a darvi gli aggiornamenti sulla sua agenda non appena possibile".