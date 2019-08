Migranti: Ue, nessuna richiesta di coordinamento per la Open Arms

BRUXELLES - "Non abbiamo ancora ricevuto richieste di coordinamento per il caso della Open Arms", la nave da sei giorni in acque internazionali davanti a Lampedusa, con 121 migranti a bordo. Così un portavoce dell'Esecutivo comunitario. "La Commissione europea - ricorda il portavoce - non ha competenza sulle operazioni di ricerca e salvataggio, o sui porti di sbarco. Ma questo episodio dimostra ancora una volta l'urgente necessità di un meccanismo prevedibile e sostenibile" per il Mediterraneo. Intanto, Cipro ha scritto una lettera a Bruxelles chiedendo il ricollocamento di 5mila migranti arrivati sul suo territorio. La Commissione "sta analizzando il documento", ed è "pronta ad accrescere il suo sostegno".