Ue: primi incontri von der Leyen con candidati commissario

BRUXELLES - La presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen è Bruxelles per i primi incontri introduttivi con alcuni candidati commissario. In particolare, nella prima tornata di audizioni, da oggi ai prossimi giorni, dovrebbe vedere l'ex ministro delle Finanze finlandese Jutta Urpilainen; l'ex portavoce della Commissione europea, il greco Margaritis Schinas; l'ex ministro per gli Affari europei maltese Helena Dalli; la parlamentare cipriota Stella Kyriakides; e la ministra dell'Economia estone Kadri Simson. Si tratta di primi incontri, secondo quanto si apprende, per iniziare a vedere come organizzare il prossimo esecutivo. Per il momento sono 19 i Paesi che hanno indicato il proprio candidato. Nei giorni scorsi Boris Johnson ha annunciato che il Regno Unito non indicherà il proprio commissario, vista la determinazione ad uscire dall'Ue il 31 ottobre "in qualsiasi circostanza". All'appello ufficiale per l'indicazione dei commissari, che scadrà il 26 agosto, oltre all'Italia, mancano tra gli altri Francia, Svezia e Romania.