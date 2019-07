Sassoli rende omaggio alle vittime del terrorismo in Europa

BRUXELLES - Un omaggio a tutte le vittime del terrorismo in Europa. È questo il primo gesto pubblico a Bruxelles del neoeletto presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che ha depositato stamattina una corona di fiori nella stazione metro di Maelbeek, uno dei luoghi degli attacchi terroristici che il 22 marzo 2016 hanno colpito la capitale belga. "Dobbiamo essere sempre molto fermi nella lotta al terrorismo e alla violenza", ha detto Sassoli parlando ai giornalisti. "Credo che questo gesto simbolico, a nome di tutti i parlamentari - ha aggiunto - sia una responsabilità e una consapevolezza che dobbiamo avere per iniziare bene una legislatura in nome dei cittadini europei".