Garcia Perez eletta presidente degli S&D al Parlamento Ue

BRUXELLES - L'eurodeputata spagnola Iratxe Garcia Perez è stata eletta per acclamazione presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici S&D al Parlamento europeo. Lo si apprende da fonti del gruppo. E' stato il capo delegazione Pd David Sassoli a proporre all'assemblea l'elezione per acclamazione. L'ex presidente del gruppo, il tedesco Udo Bullmann, aveva annunciato ieri il ritiro della sua candidatura.

"Nelle ultime settimane ho avuto scambi con molti di voi e siamo tutti d'accordo: dobbiamo fornire ai cittadini risposte ferme e innovative in questo momento cruciale per il progetto europeo e per la nostra famiglia politica, la socialdemocrazia europea". Così la neo presidente del gruppo S&D Garcia Perez nel suo discorso inaugurale. "Da quando è stata creata l'Unione europea non è stata mai così tanto minacciata come oggi - ha aggiunto -, negli ultimi anni abbiamo assistito all'emergere di partiti populisti, eurofobi, xenofobi e di estrema destra che stanno facendo riemergere i peggiori fantasmi del nostro passato".

Secondo Garcia Perez "l'Europa deve riacquistare la sua anima sociale e porre le persone e la lotta contro le disuguaglianze al centro della sua azione politica, sulla base degli standard sociali che portiamo avanti". Gli S&D sono il secondo gruppo al Parlamento europeo per numero di seggi con 153 eurodeputati.