Ue: Politico, Farage non aderirà a gruppo con Lega

BRUXELLES - L'eurodeputato britannico euroscettico Nigel Farage non si unirà al gruppo politico guidato da Matteo Salvini e Marine Le Pen al Parlamento europeo. Lo ha annunciato lo stesso Farage a Politico.eu, precisando che il suo Brexit Party -che alle elezioni europee ha ottenuto 29 seggi- "non entrerà a far parte del gruppo Enf".

Nei giorni scorsi si erano diffuse le notizie che parlavano di un ipotetico ingresso del Brexit Party nella coalizione sovranista di Salvini-Le Pen. In questa prospettiva ci erano stati contatti fra l'eurodeputato britannico ed esponenti del gruppo Enf. Farage "intende ricostruire il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta (Efdd)", il cui nucleo originario era formato dal Partito per l'Indipendenza del Regno Unito (Ukip) e dal M5S, ha affermato il portavoce del deputato britannico a Politico.eu. Al momento però mancano i numeri minimi (25 europarlamentari in rappresentanza di almeno 7 Paesi) per la costruzione del gruppo, necessaria per ottenere i fondi dell'Eurocamera e posizioni di rilievo nelle commissioni parlamentari.