Germania: sondaggi, Verdi superano Cdu-Csu

BERLINO - I Verdi tedeschi, che alle europee hanno ottenuto il 20,5% dei voti, sono arrivati per la prima volta in testa a un sondaggio nazionale, davanti ai conservatori della Cdu e ai socialdemocratici dell'Spd. Secondo il sondaggio Forsa per l'emittente Rtl e Ntv, i Verdi sono al 27% dei voti, in aumento di 9 punti rispetto alla scorsa settimana, staccando di due punti la Cdu (ferma al 26%).

L'Spd, membro della coalizione di governo della cancelliera Angela Merkel, è fermo al 12%, risultato che rischia di alimentare il dibattito interno sulla pertinenza di restare membro del governo fino a fine legislatura nel 2021. Il partito di estrema destra AfD tallona i socialdemocratici con l'11%, mentre i Liberali e la sinistra di Die Linke sono fermi rispettivamente all'8 e 7%.