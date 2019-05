L'Ue plaude per abolizione pena di morte nel New Hampshire

BRUXELLES - L'Unione europea plaude alla decisione dello Stato del New Hampshire che ha abolito la pena di morte e ribadisce che la condanna a morte costituisce un "affronto alla dignità umana". In una nota il portavoce del servizio di azione esterna dell'Ue (Eeas) guidato da Federica Mogherini sottolinea che la pena capitale ed è una "punizione crudele e degradante e non dimostra che funzioni come deterrente più efficace contro il crimine rispetto alla detenzione". Come Unione europea, "siamo fermamente contrari alla pena di morte e continueremo a incoraggiare la sua abolizione nei pochi paesi che ancora la applicano".