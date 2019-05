M5S e alleati senza numeri per un nuovo gruppo a Pe

BRUXELLES - Gli alleati del M5S in Europa non hanno i numeri minimi (25 europarlamentari in rappresentanza di almeno 7 Paesi) per formare un nuovo gruppo politico nel Parlamento Ue. Gli ultimi numeri sui risultati delle europee confermano infatti le indicazioni di ieri notte. Non riesce a superare la soglia di sbarramento del 5% il movimento polacco Kukiz'15, che resta fuori dall'Eurocamera con il 3,69% delle preferenze. Non ottengono nessun seggio i greci di Akkel, gli estoni di Elurikkuse Erakond e i finlandesi del movimento Liike Nyt. Il partito croato anti-sfratti Zivi Zid (il 'Muro umano') avrà invece un solo parlamentare.

Formalmente il M5S è ancora nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta (Efdd), ma i pentastellati prima delle elezioni Ue hanno dichiarato la volontà di formare un nuovo gruppo nell'emiciclo e con questi dati alla mano ora rischiano di rimanere senza una famiglia politica.